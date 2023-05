Risorse ai territori, Lepore a Salvini: "Collabori e sia leale con noi"

Resta ancora alta la tensione tra il sindaco Matteo Lepore e Matteo Salvini sugli interventi post alluvione, dopo la lettera che il sindaco ha inviato al ministro delle Infrastrutture e Trasporti sul perché sono stati previsti interventi in alcuni Comuni a differenza di altri, non coinvolgendo su questo la Città metropolitana. Tanto che il Pd sospetta che queste risorse stiano arrivando a certe amministrazioni in quanto governate dal centrodestra.

Il sindaco: "Perché alcuni Comuni sì e Marzabotto no?"

Una nota di risposta, ritenuta non sufficiente dal sindaco, è arrivata ieri da Roma, dove si spiega che “tutti i tavoli urgenti possono essere utili” ma prima di tutto il Ministero “ha preferito erogare fondi super veloci per 1,7 milioni e verificare la riapertura di strade e ferrovie” in tutta l’Emilia-Romagna. Lepore però si aspetta "una risposta ufficiale, perché credo che tra istituzioni ci si comporti così”. In particolare, "quando si viene in visita in una città colpita dall'alluvione, si incontra il sindaco e si fa il punto insieme sui problemi e questa cosa ancora non è avvenuta con Salvini. Quindi mi aspetto che avvenga nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi, perché abbiamo bisogno di spiegare alle comunità che in questo momento non hanno risposte perché sono state fatte delle scelte". Ad esempio, aggiunge Lepore, "noi non sappiamo perchè il Comune di Marzabotto non ha avuto risposta al sostegno economico di somma urgenza. Non sappiamo come mai il Comune di Bologna va avanti con i cantieri e non è stato interpellato dal Ministero in maniera ufficiale". Per questo il sindaco chiede a Salvini “un atteggiamento di coinvolgimento, collaborazione e di lealtà, cosa che noi stiamo offrendo al Governo”.

I timori del Pd

Anche il Pd è intervenuto ieri sull’argomento attraverso il capogruppo comunale Michele Campaniello. “Alcuni Comuni, come quelli di Budrio, Vergato, San Benedetto Val di Sambro, Monterenzio Monghidoro, Monzuno e altri dell'imolese avranno ristori previsti dal Governo. Ma mi chiedo, visto che il ministro è venuto a Bologna e non ha incontrato la Città metropolitana, come siano stati scelti questi Comuni e come siano state selezionate queste opere infrastrutturali", ha sottolineato Campaniello. "A pensare male si fa peccato ma molto presto ci si prende – ha aggiunto -. Il fatto che la maggior parte di questi comuni siano amministrati dal centrodestra fa pensare che da parte del Governo ci sia più attenzione per alcuni comuni più che per altri".