Incidente e morte di Matteo Prodi: risarcimento da un milione e mezzo di Euro

Un "accordo transattivo" da un milione e mezzo di Euro. E' la cifra di cui le parti si apprestano a trattare l'esecuzione, mentre il processo per la morte di Matteo Prodi, investito e ucciso mentre era in bici sui colli, viene aggiornato all'8 giugno prossimo.

Matteo Prodi, nipote dell'ex premier Romano e 18 anni all'epoca del fatale incidente, morì nel febbario 2020 in seguito alle ferite riportate dopo uno schianto che ha visto coinvolto anche il noto sociologo Roberto Grandi, a bordo della sua auto tra via di Barbiano e via degli Scalini. Grandi, già presidente dei musei bolognesi è stato anche candidato capolista per Lepore sindaco alle elezioni, carica poi rimessa per le polemiche sollevate.

Per l'accaduto si è arrivati a processo per omicidio stradale: i familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Guido Clausi Schettini, mentre per Grandi la difesa è di Pietro Giampaolo e Luca Sirotti. Una volta conclusa l'esecuzione della transazione assicurativa, la famiglia sceglierà di ritirare la costituzione di parte civile.