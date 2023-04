Casa, la proposta di Zuppi: "Recuperare alloggi nelle parrocchie per transizione abitativa"

Sul problema casa, in città ma non solo, arriva la proposta dell’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ne ha parlato durante il convegno sull’abitare in città organizzata dall’Opificio Golinelli. L’idea lanciata da Zuppi è di recuperare gli alloggi e gli spazi nelle parrocchie per progetti di transizione abitativa, in modo che queste esperienze vengano poi riconosciute come punteggio in più nelle graduatorie Epr. "Vogliamo continuare a recuperare alloggi e spazi nelle parrocchie per progetti di transizioni abitative – ha spiegato Zuppi - e ci piacerebbe che fossero riconosciuti anche dai Comuni, per garantire punteggi in più nelle graduatorie delle case popolari".

Il cardinale: "Il problema della casa è importantissimo"

La Chiesa, assicura l'arcivescovo, "è pronta ad alleanze nuove nella difesa dei diritti di tutti, in particolare di quelli più fragili. La casa resta un bene primario. E mi colpisce che l'ultimo piano casa risalga a 60 anni fa". Tra l'altro, sostiene Zuppi, "casa e natalità stanno insieme. E siccome la natalità è uno dei problemi più grossi per il futuro, il problema della casa è importantissimo". Il cardinale ha elencato le diverse categorie sociali che più hanno bisogno di aiuti: anziani, lavoratori stranieri, famiglie numerose, donne sole e con figli a carico, neo-maggiorenni arrivati in Italia come minori non accompagnati. Il cardinale rilancia poi l'appello a favore dell'accoglienza e della lotta alla povertà. "Le disuguaglianze sono aumentate – ha ricordato Zuppi- se lo accettiamo, tradiamo la tradizione della nostra città. Indietro restano in tanti ed è una scelta partire da loro, perché se la città è a partire dai più fragili, è per tutti. Non è il contrario".

Il piano casa del Comune

Sempre oggi durante il convegno all'Opificio Golinelli, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha lanciato un piano casa che prevede in 10 anni 10.000 nuovi alloggi in città, di cui metà realizzati dai privati, per assestare un colpo deciso all'emergenza abitativa sotto le Due torri. Un primo capitolo del piano vede 200 milioni di euro investiti dal Comune di Bologna, grazie a "risorse già attirate", per realizzare "almeno 3.000 alloggi nei prossimi anni" nell'ambito dell'abitare sociale.