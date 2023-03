Zuppi: "Colpiscono i tanti messaggi di affetto per il Papa"

“Si è alzato, ha letto i giornali, è andato a fare la comunione e mi sembra un’ottima indicazione”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi oggi, riferendosi alle condizioni di Papa Francesco, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli a Roma dopo un malore.

“Sicuramente gli facciamo tutti tantissimi auguri. Colpisce quanti messaggi di auguri mi sono arrivati per lui e quanto affetto lo circonda. Siccome lui – ha sottolineato il cardinale e arcivescovo di Bologna – dice sempre ‘pregate per me’, in questa occasione ci viene più facile pregare per lui”.

Zuppi ne ha parlato oggi pomeriggio arrivando all’Arena del Sole per partecipare a un incontro con il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, dal titolo “L'impresa dei valori. Un dialogo su etica, lavoro e centralità della persona”.