Zuppi in partenza per Mosca. "Incoraggiare gesti di umanità"

Il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi sarà a Mosca mercoledì 28 e giovedì 29 giugno. Lo comunica una nota della sala stampa della Santa Sede. Il cardinale sarà "accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita a Mosca, quale Inviato di Papa Francesco", si legge nella nota. "Scopo principale dell'iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace", aggiunge la Santa Sede.

La precedente visita a Kiev

A inizio giugno l'arcivescovo di Bologna ha svolto una missione di pace in Ucraina, a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. La missione di Zuppi avviene in un momento molto teso e complicato per la Russia e per Putin, a pochi giorni dalla tentata, e poi rientrata, rivolta armata di Yevgeny Prigozhin e del gruppo mercenario Wagner, durata circa 24 ore e iniziata tra venerdì e sabato notte. L'arcivescovo di Bologna dovrebbe arrivare a Mosca già in serata.