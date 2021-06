Maturità, un altro esame atipico al via: "Andata, nonostante tutto" | VIDEO

Sono cominciati stamattina gli esami di maturità per oltre 30mila studenti dell'Emilia-Romagna. Un altro esame atipico, senza prove scritte, e per la prima volta con la valutazione del 'curriculum dello studente', ovvero le competenze acquisite anche in contesti formali e informali fuori dalla scuola.

Anche quest'anno, a causa delle norme anti-covid, la prova consiste solo in un colloquio con una commissione interna, ad eccezione del presidente esterno. I maturandi bolognesi sono 7.428, siamo andati al Liceo Righi in zona Saragozza per chiedere loro com'è andato il tanto atteso esame di Maturità dopo un anno di alti e bassi tra settimane in presenza, didattica a distanza, ritorno in classe e zone rosse.