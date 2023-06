Maturità, l'ira di Bianchi: "Offensivo la traccia su di me". Poi la telefonata con Valditara

Nel dicembre 2021, in epoca covid, trenta accademici e docenti, tra cui Gustavo Zagrebelsky, Carlo Cottarelli, Alessandro Barbero, Donatella Di Cesare e Elsa Fornero, scrissero una lettera aperta all’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi (e ancor prima assessore della Regione Emilia-Romagna), per invitarlo a introdurre le prove scritte per l’esame di Stato del 2022, oltre a riflettere sul valore della maturità come “porta di ingresso nell’età adulta”. Questa lettera è entrata oggi a far parte delle tracce della prima prova di maturità, una scelta che Bianchi non ha per nulla apprezzato. “Considero inaudito e offensivo nei miei confronti e anche nei confronti dei ragazzi la traccia sulla lettera a me indirizzata. È totalmente fuori luogo”, il commento dell’ex ministro. “Credo che dal punto di vista educativo sia un errore chiedere ai ragazzi una riflessione su una cosa che è basata su delle opinioni, legittime, ma paure, che non si sono realizzate – ha aggiunto l’ex ministro -. E, dall’altra parte, se vi è una riflessione da fare sulla scuola si fa a viso aperto, fra pari e non mettendo in mezzo i ragazzi”.

Le critiche del Pd

Anche dal Pd si sono levate voci critiche contro la scelta di inserire questa traccia nelle prove di maturità. “Rieccoci. Non sorprende, perché la destra ama strumentalizzare la scuola. Ma stavolta Valditara si è superato: una traccia della 1ª prova della maturità 2023 che chiede agli studenti di criticare il precedente ministro. Di maturità pare abbia bisogno più il governo che i ragazzi”, ha scritto su Twitter la dem Anna Ascani. “Dispiace che si voglia portare una questione dolorosa che, per colpa di certa politica, è stata strumentalizzata ed ideologizzata, all’interno di un momento così importante nella vita degli studenti. Una decisione senza precedenti non in linea con le istituzioni, che non fa onore a chi l’ha compiuta e che coinvolge il momento più importante del percorso scolastico delle studentesse e degli studenti”, ha sottolineato la responsabile Scuola del Pd Irene Manzi.

L'intervento e la telefonata del ministro

Sulla vicenda è intervenuto con una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con l’intento di placare le polemiche. “In merito alla traccia relativa alla lettera scritta a suo tempo da illustri accademici all’allora ministro Patrizio Bianchi, è cosa nota che il ministro Bianchi ha avuto il merito di aver reintrodotto gli scritti all’Esame di Stato. La lettera rappresenta uno spunto di cronaca per stimolare nei ragazzi una riflessione su che cosa rappresenti la Maturità e sulla sua impostazione, in particolare dopo l’esperienza del Covid. Nessun intento politico né tantomeno denigratorio”, ha spiegato il ministro. Da quanto apprende l’Ansa, il ministro Valditara in giornata ha chiamato l’ex ministro Bianchi per ribadire a voce che "non vi era alcun intento polemico né di carattere politico" nei confronti dell'ex ministro nel sottoporre la traccia di oggi all'esame di Maturità. La telefonata si è conclusa in maniera cordiale e ha confermato gli ottimi rapporti tra i due.