Rumori dal garage, una torcia, serrature forzate: colti in flagrante in Mazzini

E' di due arresti per tentato furto in abitazione il bilancio di un intervento della polizia questa notte in zona Mazzini. Entrambi i soggetti -un 27enne cittadino italiano e un 19enne cittadino ucraino- sono stati colti in flagranza dai poliziotti mentre erano all'interno di un'area condominiale di garages e cantine, alla quale hanno acceduto dopo avere forzato degli ingressi. I movimenti strani -una luce accesa in prossimità delle serrature, alcuni rumori- sono stati notati da un residente che ha dato l'allarme al 113.

Insieme ai due ladri, i poliziotti hanno rinvenuto diverso materiale utile allo scasso e anche uno scooter, poi risultato rubato, verosimilmente utilizzato da entrambi per giungere sul posto. Al termine degli accertamenti, il più anziano dei due soggetti ha cercato di resistere all'arresto, finendo però ugualmente assicurato all'interno della volante. Oltre che dell'accusa di furto, per entrambi si profilano anche la ricettazione e l'uso di arnesi da scasso.