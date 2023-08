Mazzini: sventata truffa ad anziani, addosso refurtiva per 15mila euro

Colti in quasi flagranza i ladri fermati in auto con addosso la refurtiva di una truffa appena andata a segno. E' stato il reparto anti-rapina della squadra Mobile di Bologna a mettere a segno un doppio arresto, ai danni di due 'trasfertisti', cittadini italiani provenienti dalla Campania entrambi di circa vent'anni.

Tutto è cominciato poche ore prima , quando a casa di un ultrasettantacinquenne, residente in un condominio in zona Mazzini, viene raggiunto da diverse telefonate. Nella prima di queste chiamate una voce di è spacciata per il nipote del signore, il quale chiede migliaia di euro per ritirare un pacco. Successivamente un'altra telefonata, dove una voce sostiene di essere il direttore di ua filiale postale che in qualche modo avvalora la richiesta del finto nipote. Dopo altre chiamate fuorvianti alla fine a casa dell'over75 si affaccia uno dei due soggetti poi fermati che passa a ritirare soldi e contanti per un totale di 12mila euro. qualcuno però evidentemente aveva già avvertito la polizia, la quale era già sulle tracce dei malfattori.

Vistisi scoperti, i due a bordo di una berlina presa a noleggio, hanno deciso di separarsi e tentare la sorte. Il passeggero è fuggito a piedi, mentre il conducente del mezzo ha tentato di scappar ein auto, rischiando anche di investire un agente. Alla fine entrambi i malviventi sono stati bloccati e portati in questura. Le accuse per loro sono di truffa aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.