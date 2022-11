Doppio spettacolo dei 'Me Contro Te': pronti bus speciali per l'Unipol Arena

In occasione dei due spettacoli dei Me Contro Te di sabato 19 e domenica 20 novembre sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia:

Sabato 19 novembre, con corse ogni 20 minuti, attive dalle ore 17.30 alle ore 19.30;

Domenica 20 novembre, con corse ogni 40 minuti, attive dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Al ritorno, al termine degli spettacoli, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 975, acquistabile o in prevendita, presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola; o al momento dell’accesso ai bus della linea 975, esclusivamente con carte bancarie contactless (carta di credito e tessera bancomat).