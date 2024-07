Medici bolognesi per Gaza: "Bombardare gli ospedali è un crimine di guerra"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il 25 luglio saranno in Piazza Maggiore per portare la loro solidarietà alle e ai colleghi palestinesi e le loro richieste al Governo italiano. Sono i "sanitari bolognesi per Gaza": “Come operatrici e operatori sanitari bolognesi, condanniamo la violenza militare che sta devastando la Striscia di Gaza. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno alle colleghe e ai colleghi vittime di questa guerra scellerata e a coloro che dai primi istanti e ancora oggi, stanno lavorando sul campo” – dichiara Raffaele Aspide medico rianimatore dell’AUSL di Bologna, uno dei promotori dell’appello che a oggi vede la firma di oltre 200 operatori sanitari bolognesi che

chiedono sia l’immediato cessate il fuoco a Gaza per la distribuzione e l’accesso agli aiuti umanitari, sia la salvaguardia delle strutture sanitarie e degli operatori, di cui già oltre cinquecento hanno perso la vita.

Giovedì 25 luglio alle ore 18.30 in Piazza Maggiore presenteranno alla cittadinanza le loro richieste al Governo e alle istituzioni. La rivista medica internazionale "Lancet" ha definito definisce la guerra anche “un’emergenza sanitaria”: diverse le iniziative del personale medico italiano, come all'ospedale di Rimini riempito con le sagome dei sanitari palestinesi uccisi, mobilitazioni anche al Meyer di Firenze e alle Molinette di Torino.

"Muoiono migliaia di pazienti con patologie croniche"

“Per il diritto internazionale le strutture sanitarie non possono essere attaccate: si tratta di un crimine di guerra. Anche se un ospedale perde il suo status di immunità, qualsiasi operazione militare deve adottare misure per proteggere i pazienti, il personale e gli altri civili” – continua Claudia Perrone infermiera del Policlinico Sant’Orsola ”La violenza militare israeliana sta distruggendo i servizi sanitari nel momento in cui sono più necessari: assenza di farmaci anestetici e analgesici per le procedure chirurgiche, incluse le

amputazioni e i tagli cesarei. Impossibilità di eseguire procedure sterilmente e di trattare le infezioni per assenza di antibiotici e materiale per le medicazioni. Mancanza di attrezzatura medicale per neonati e pazienti critici in generale. Mancanza di farmaci e trattamenti 'salvavita' come insulina, trattamenti dialitici od oncologici. Stanno morendo anche migliaia di pazienti con patologie croniche che non possono più ricevere assistenza”.

“Saremo in Piazza Maggiore questo giovedì 25 luglio per chiedere al Governo e alle istituzioni di intervenire per fermare il genocidio in corso in Gaza, per arrivare in tempi brevi a un immediato cessate il fuoco affinché siano consentiti la distribuzione e l’accesso agli aiuti umanitari, per assicurare la salvaguardia delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari, e infine per potenziare il finanziamento e il sostegno della missione UNRWA a Gaza”, conclude Antonella Tempestini neurologa AUSL Bologna. Dal convegno del 26

giugno all’ospedale Maggiore con Ghassan Abu Sittah, chirurgo plastico angolo-palestinese, che ha operato allo Shifa Hospital di Gaza fino a metà novembre scorso, testimone alla corte internazionale di giustizia dell’Aia - continua Tempestini - è emersa una richiesta chiara per Bologna: 'annientare il personale sanitario ferma un lungo processo di formazione per medici e infermieri che renderà impossibile una ripresa anche dopo la fine dei bombardamenti, che l’Università di Bologna, come altre università italiane, apra le porte a giovani palestinesi in formazione, offrendo borse di studio e protezione umanitaria”.