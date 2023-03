Medici di base: "Difficoltà soprattutto in Appennino, ma nessuno resterà senza"

"La situazione è sotto controllo da parte dell'azienda e noi ci impegniamo affinché nessuno resti senza il medico". Così il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, rassicura sulla carenza dei medici di base che rischia di lasciare sguarnite intere zone del territorio bolognese, a causa di una situazione di "grave carenza" a livello nazionale.

"Sappiamo benissimo che ci sono delle zone, soprattutto nell'area dell'Appennino, dove si fa difficoltà a ingaggiare stabilmente un medico di medicina generale- spiega Bordon a margine di una conferenza stampa oggi all'Ospedale Bellaria- abbiamo delle soluzioni alternative, ne parleremo anche con i sindaci la prossima settimana".

Chi va più in difficoltà infatti "non sono tanto i centri urbani più attrezzati, più popolosi, ma sono le zone periferiche", e per questo l'obiettivo è di "immaginare anche dei modelli organizzativi più elastici e flessibili, che possano continuare a dare risposte ai cittadini". In ogni caso, assicura Bordon, "noi lavoriamo per questo, siamo sicuri che troveremo delle soluzioni adeguate per garantire l'assistenza primaria ai cittadini", conclude il numero uno dell'Ausl di Bologna.

Medici di base in aree remote: idea ambulatori gratis per attirarli