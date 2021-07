Medici non vaccinati sospesi, pazienti divisi. C'è chi 'denuncia' e chi si mobilita per il reintegro

Dal 1 agosto i primi due medici di medicina generale (uno a Bologna e uno a Monterenzio) non vaccinati contro il covid saranno sospesi dal servizio. Una decisione che in questi giorni ha diviso l'opinione pubblica, soprattutto nel piccolo comune dell'Appennino. La cittadina di Monterenzio, infatti, è spaccara a metà: da un lato ci sono alcuni pazienti del medico che, a prescindere dalla vaccinazione, lo sostengono per tutti gli anni "di competenza svolti fino a oggi", e dall'altra coloro che hanno segnalato alle autorità competenti "atteggiamenti e azioni che non si addicevano alle disposizioni in vigore vista la pandemia".

Chiedendo in giro c'è chi difende a spada a tratta e chi attacca il sanitario. Chiara invece, è la posizione dell'amministrazione locale. Lapidaria, sull'argomento, l'assessora alla Sanità Elisabetta Berti: "Come assessora alla Sanità sto con la Sanità. E' evidente che le opinioni personali, visto che si tratta di salute pubblica, non possono prevalere. Detto questo a Monterenzio il tasso di vaccinazione ha una buona copertura sugli 80enni e ultra 85enni, mentre per i 70enni siamo il fanalino di coda del Distretto. In questa situazione è bene sottolineare anche l'operato di chi non si riserva. Abbiamo, infatti, un medico che sta vaccinando a domicilio anziani fragili, e ha fatto circa 200 somministrazioni in totale autonomia".

Non da meno il sindaco Ivan Mantovani: "Sono vaccinato e credo che tutti debbano procede in questa direzione - spiega a Bologna Today - E' doveroso farlo, per mettere in sicurezza la maggior parte delle persone. Non piace la posizione assunta dal medico di medicina generale ora sospeso, ed è stata una buona parte di assistiti a contattare le autorità e i direttori sanitari per prendere provvedimenti, e finalmente il provvedimento è arrivato e ora sarà sostituito. Quando si fa il medico di medicina generale è necessario tutelare la salute pubblica e soprattutto seguire i protocolli, e non è questa la maniera di dissentire".

Dall'altro lato però, sono diversi i pazienti che prendono le difese del medico al punto da avviare una raccolta firme al fine di evitarne la sospensione. Un tam tam che ormai gira anche sui social, dove i cittadini si stanno organizzando con tanto di moduli che presentaranno all'Ausl, decidendo anche di scendere in piazza a Bologna e protestare. Manifestazione che, da quanto si apprende al momento, non sarebbe stata autorizzata e ne sarebbe in programma una seconda. Una presa di posizione forte, che vuole tutelare chi da lunedì non sarà più in servizio, non risparmiando il racconto della propria esperienza sui social. A sostenere il medico di Monterenzio anche ex pazienti Covid, curati a domicilio in piena emergenza.

Di fatto sono circa 1500 i pazienti che nel comune dell'Appennino dal 1 agosto si troveranno con un medico sostituto. Sull'argomento, abbiamo contattato il medico di medicina generale che da lunedì sarà sospeso, che ha ha dichirato di non " avere alcun interesse a parlare o replicare".