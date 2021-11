Medici sospesi a Monterenzio: arrivano i rinforzi dall'ospedale di Loiano

Monterenzio, piccolo comune dell'Appennino, è da mesi alla ribalta delle cronache locali in tema di sanità: sono due, infatti, i medici no vax sospesi dall'Ausl da quando è entrato in vigore l'obbligo vaccinale contro il Covid. E dopo gli ultimi due allontanamenti dal luogo di lavoro, oggi il Comune comunica che in giornata, così come domani 30 novembre, "presso l'ambulatorio di via dell'Osteria, n.21, è a disposizione un medico ospedaliero per le necessità di assistenza dei medici sospesi".

Sul sito ufficiale dell'ente pubblico, così come sui social, si legge: "L'Azienda AUSL ha comunicato che, nelle more della definizione dell'accordo per la sostituzione definitiva che dovrebbe arrivare in settimana, i medici ospedalieri di Loiano hanno offerto la loro collaborazione in queste due giornate. L'accesso può avvenire esclusivamente previo appuntamento, da fissare contattando il numero telefonico 051 929750".

In totale sono 3mila i pazienti rimasti senza medico di base, e i due i sanitari che nonostante la difficile situazione dettata dalla pandemia hanno continuato a prestare servizio, non titarandosi mai indietro anche per aiutare tutte quelle persone che da mesi non hanno più un riferimento medico.

"E' una situazione particolare che fortunatamente sta rientrando grazie all'intervento dell'Ausl che ha messo a disposizione due medici dell'ospedale di Loiano - spiega a BolognaToday il sindaco Ivan Monttovani - Nei prossimi giorni arriveranno medici che saranno presenti in modo più continuativo. Finché non ci saranno degli incaricati definitivi si potrà contare su sanitari che si spostano qui. Ringrazio di cuore i due sanitari di base che in questi mesi si sono prodigati per tutta la nostra comunità, senza alcuna riserva".