Medicina: assalito e morso da due cani, il figlio spara e ne uccide uno

Attimi di paura sabato mattina in una frazione di Medicina, dove un cane è morto e un 61enne è rimasto ferito dopo alcuni morsi al polpaccio e al volto. I carabinieri sono arrivati a Villa Fontana per fare chiarezza su un episodio consumatosi tra vicini di casa, dove coinvolti sono stati anche due cani di grossa taglia, uno dei quali poi freddato dal colpo di un fucile.

Secondo le prime ricostruzioni tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, nella proprietà dell'uomo ferito, un 61enne del posto. Ad assalire il 61enne, per cause ancora da accertare, sarebbero stati due cani di grossa taglia. Il figlio 28enne del soggetto, resosi conto della situazione, è quindi andato a prendere un fucile da caccia regolarmente denunciato e poi ha esploso alcuni colpi, uccidendo uno dei cani e mettendo in fuga l'altro.

Un episodio che ora è in fase di completa ricostruzione, ma che ha comunque visto la proprietaria dei cani e vicina di casa, una donna di 25 anni, presentarsi ai carabinieri per denunciare l'autore degli spari, e cioè lo stesso figlio della vittima. Al vaglio resta comunque la posizione della giovane: anche per lei potrebbero profilarsi gli estremi per una denuncia.