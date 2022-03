Medicina, portafogli sparisce durante il pieno di benzina

Avrebbe negato davanti all'evidenza, ma a suo carico ci sono anche le immagini delle telecamere della stazione di servizio. Denuncia per furto per un imprenditore cittadino italiano cinquantenne, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Medicina si sarebbe impossessato di un portafoglio durante il pieno in una delle stazioni di servizio del comune.

Al cinquantenne i militari sono arrivati visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avrebbero ritratto il furto.

Il portafoglio, di proprietà di un altro cliente della pompa di benzina, era stato lasciato incustodito durante un'operazione di pagamento.

Dopo i dovuti accertamenti e constatata la non disponibilità dell'uomo a collaborare, è scattata la denuncia per furto. Dentro il portamonete vi erano almeno 700 euro in contanti.