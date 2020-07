Medicina, in fiamme una fabbrica nella notte

Incendio in una fabbrica di prodotti per l'igiene personale a Medicina. È successo la scorsa notte dopo l'1 in località Fasanina, tra via Fasanina e via San Vitale Ovest. Il rogo ha interessato una parte del sito industriale adibito alla produzione di creme per la preparazione di saponi e prodotti per l'igiene personale.

Due squadre dei vigili del fuoco al lavoro fino all'alba per domare le fiamme. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri di Medicina. Per fortuna l'incendio ha provocato solo danni materiali, non si lamentano feriti. Al momento non si conoscono le cause del rogo.