Tragedia sfiorata a Medicina: donna ferita sul lavoro, è grave

Ancora un incidente sul lavoro, per il momento la tragedia sembra essere scongiurata. Alle 19 circa di ieri, 25 gennaio, una donna di 56 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita a da diverse lastre metalliche nell'azienda in cui lavora a Fossatone di Medicina, in via Galliani.

La 56enne, incastrata sotto le lastre, è stata liberata a fatica dai Vigili del fuoco ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso in codice 3 (massima gravità). Sul posto, per il rilievi anche la Polizia locale e i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento