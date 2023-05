Medicina martoriata dal maltempo. Esonda il Gaiana, gente bloccata in casa

Strade come fiumi, persone bloccate nelle proprie abitazioni ed evacuate, un gregge di pecore sommerso dall'acqua e soccorso dai vigili del fuoco, automobilisti in panne. Così Medicina sotto la scure del maltempo.

Stamattina, 3 maggio, il Sindaco Matteo Montanari, operativo sui luoghi maggiormente colpite dalle intense piogge, ha emanato l’ordinanza n.79 che prevede l’immediata evacuazione di persone dalle proprie abitazioni o altri immobili nelle zone considerate a rischio esondazione.

A seguito dell’innalzamento del torrente Gaiana si sono verificate due rottura in prossimità di via Gaiana. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Medicina coordinate e supportate dal comando centrale, sono intervenute per evacuare tempestivamente tutte le famiglie interessate.

23 persone evacuate, si pensa a ricollocazione per la notte

Grazie all’intervento dell’elisoccorso e dei mezzi cingolati dei vigili del fuoco, sono state evacuate da via Gaiana 23 persone e trasportate al Centro Ca’ Nova dove sono state accolte . Inoltre, 10 persone residenti in via Olmo, si sono autonomamente allontanati dalle proprie abitazioni sempre a seguito dell'ordinanza comunale. Nelle prossime ore i cittadini coinvolti saranno ricollocati per la notte.

Per tutta la mattina sono state chiuse temporaneamente le vie: Cantagrillo, Bandite, Biancafarina, Vigo, San Tomaso e del Piano. Resta invece confermato il divieto di circolazione e chiusura del ponte di via Massarolo, dell'Idice a Sant'Antonio, del Sillaro a Portonovo e della Trasversale di Pianura da via San Salvatore alla rotonda di Villa Fontana. Nel pomeriggio le autorità competenti ne valuteranno la riapertura dopo aver verificato le condizioni dei corsi d'acqua e dei ponti coinvolti.

Le parole del sindaco

"Ringrazio tutte le forze dell'ordine e i volontari che stanno collaborando con l'Amministrazione comunale per affrontare quest'emergenza - dichiara il Sindaco Montanari - Il nostro è un territorio molto esposto a questo tipo di fenomeni e per garantire la sicurezza dei nostri cittadini serve la collaborazione di tutti gli enti coinvolti. Grazie anche ai cittadini che stanno collaborando con pazienza. Stiamo lavorando per poter aprire al più presto tutte le vie di comunicazione" .

Il Comune ha attivato il servizio di Alert System ed è in contatto costante con la Regione e la Prefettura. L'amministrazione ricorda che per segnalazioni ed emergenze contattare il COC ai numeri: 051 857395 e 051 6979331.

