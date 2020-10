Medicina ex zona rossa: un'area verde per le vittime del covid

Una nuova area verde è il simbolo scelto per ricordare tutte le persone che la nostra Comunità ha perso durante l’emergenza covid. Medicina oggi, 10 ottobre, ha "messo le radici per no dimenticare".

"Oggi abbiamo ricordato tutte le persone che ci hanno lasciato durante il periodo d’emergenza e della zona rossa. Le famiglie che hanno perso un loro caro non lo hanno potuto salutare come avrebbero meritato - ha scritto in una nota il sindaco Matteo Montanari - le scelte che abbiamo dovuto prendere hanno fatto male per primi a noi, ma si sono rivelate necessarie".

Montanari ringrazia il Presidente Stefano Bonaccini e il Direttore dell’Ausl Andrea Rossi "che sono stati protagonisti di quella fase. Grazie a tutti i cittadini e ai volontari che con il loro supporto a chi aveva più bisogno hanno evitato che la distanza si trasformasse nell’azzeramento del nostro senso di Comunità, che anzi ne è uscito rafforzato. Siamo stati all’altezza della sfida, continuiamo insieme".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una grande emozione stamane a Medicina per la commemorazione delle vittime del Covid19 con il Sindaco Montanari - ha twittato Bonaccini - lo scorso marzo, di fronte a un numero drammatico di contagi, decidemmo di chiudere la città e istituire la zona rossa. Fu decisivo per contenere diffusione contagio".