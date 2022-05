Medicina: una giornata insieme, poi la lite e la rapina

È finita con l'arresto per una 23enne cittadina marocchina la lite con rapina andata in scena ieri nel tardo pomeriggio a Medicina, dove un uomo di 47 anni, italiano, si è rivolto ai carabinieri denunciando di essere stato vittima della ragazza.

I due si conoscono e avevano passato insieme tutta la giornata. Al momento del rientro in auto, però, la giovane avrebbe avanzato delle pretese nei confronti dell'uomo, che sarebbero state rifiutate, secondo quanto riportato nella denuncia di lui.

Gli animi si sono scaldati e alla fine -sempre secondo quanto riferito in sede di denuncia - la donna è riuscita a impossessarsi del telefono cellulare dell'uomo, per restituire il quale avrebbe poi chiesto indietro 20 euro. L'uomo all'inizio ha ceduto porgendole il denaro. Poi però quando la donna è scesa dall'auto l'ha rincorsa e raggiunta. Qui sarebbe nata una colluttazione, nella quale il 47enne ha rimediato un morso alla mano e la 23enne un labbro spaccato.

Il telefono cellulare è infine tornato nelle mani del 47enne, ma non è stato così per i contanti. L'uomo si è quindi rivolto ai carabinieri e la donna è agli arresti domiciliari per rapina impropria.