Tentano truffa dell'asfalto a Medicina: residenti non ci cascano

Otto persone, tra i 30 e i 40 anni e tutte risultate con cittadinanza rumena, sono stati denunciati per tentata truffa continuata e in concorso dai carabinieri di Medicina. Sono stati gli stessi residenti, potenziali vittime del gruppo di soggetti, a segnalare ai militari la presenza in zona del gruppo.

La tecnica utilizzata era quella cosiddetta "dell'asfalto": i soggetti si fingevano squadra di operai, la quale aveva preso l'abitudine di avvicinare le case dei residenti per proporre la sistemazione dei relativi vialetti, soprattutto quelli più datati che alla vista mostravano segni di usura.

In passato, di fronte a un team di operai che si presentavano alla porta, qualche cittadino cadeva nella trappola, aveva accettato la proposta anticipando la somma richiesta. Purtroppo, non appena il padrone di casa si allontanava, la squadra di operai svaniva nel nulla con il denaro e il lavoro restava non compiuto.

Questa volta però, le cose sono andate diversamente. Grazie agli incontri organizzati dai Carabinieri su come difendersi dalle truffe porta a porta, il gruppo di malintenzionati è stato rintracciato.