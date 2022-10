Medicina, sbanda con l'auto e abbatte un palo: tasso alcolemico da record

Una concentrazione di 2,21 g/l di alcool nel sangue, oltre quattro volte il consentito. Questo ha portato una 40enne cittadina italiana a essere denunciata per guida in stato di ebrezza dai carabinieri di Imola, intervenuti nella serata di ieri a Medicina per rilevare un incidente stradale nel quale un'auto ha abbattuto un palo della luce. Uscita dal veicolo con qualche acciacco ma senza ferite importanti, la donna è stata sottoposta all'alcool test, risultando positiva ben oltre la soglia. Come da protocollo insieme alla denuncia penale è scattato per la signora, incensurata, il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.

Il ritorno all'incidentalità pre Covid

Aumentano ma non di molto incidenti, morti e feriti a Bologna e provincia, dopo le restrizioni al traffico legate alla pandemia. Nel 2021, sulle strade della provincia, si sono registrati 3.709 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 59 morti e 4.865 feriti. In media, rispettivamente, ci sono stati 10 incidenti ogni giorno. Le statistiche mostrano un +8,5% di incidenti mortali, con 59 decessi nel 2021 rispetto ai 54 del 2020, e 4.865 feriti (+24%). Gli incidenti si sono rivelati più numerosi sulle strade urbane, ma più gravi in autostrada.