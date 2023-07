Medico accusato di violenza sessuale, la vittima: “Ero pietrificata”

Una donna di 39 anni ha accusato un medico di violenza sessuale. Il fatto sarebbe avvenuto durante una visita medica per fini assicurativi, in seguito ad un incidente in cui la donna era rimasta coinvolta.

La presunta vittima ha raccontato in aula come sarebbero andate le cose in quel 7 aprile 2022: “Mi ha fatta stendere sul lettino per visitarmi, poi si è messo dietro di me e, mentre mi massaggiava il collo, ha fatto ciò che non mi sarei mai aspettata” dice con la voce rotta dal pianto. “Non ho avuto la forza di reagire – continua – ero pietrificata”. La violenza, come riportato da Il Resto del Carlino, sarebbe durata più di quindici minuti. “Da allora, la mia vita non è più la stessa – continua la donna –. Da quel giorno non riesco più a dormire, ho attacchi di panico, mi sono anche licenziata. Quello che è successo mi ha destabilizzato profondamente, ancora oggi non sto bene”.

La 39enne si è rivolta alla Casa delle donne e ha incaricato come sua avvocata Susanna Zaccaria, presidente dell’associazione. Il medico, un settantenne noto nel mondo sportivo bolognese, si è dichiarato innocente: “Per ora c’è stata la versione della parte civile – dice Donatella Iannelli, legale dell’uomo –. Nel proseguo del processo si accerterà la totale estraneità del mio assistito”.