Ancora violenza in ospedale: aggredito medico, intervengono i carabinieri

Ancora aggressioni ai danni dei sanitari. I Carabinieri stavolta hanno soccorso un dirigente medico dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola che è stato assalito da una persona ricoverata che si era rifiutata di assumere la terapia.

Secondo la ricostruzione, spaventato dalla reazione violenta del degente -che dopo aver avuto una colluttazione col medico aveva iniziato a scaraventare in aria le sedie- il sanitario si è rifugiato nella guardiola di servizio assieme ad altri colleghi, in attesa dei militari, informati da una telefonata al 112. All’arrivo dei Carabinieri, intervenuti unitamente agli Agenti della Polizia Locale, il paziente era ancora in evidente stato di agitazione.

Riportata la situazione alla calma, il sanitario è stato soccorso dai colleghi che lo hanno visitato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

A seguito dell’entrata in vigore della recente normativa, i militari hanno proceduto d’ufficio nei confronti del degente, denunciandolo alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di lesioni personali in danno di esercente la professione sanitaria.

Violenza negli ospedali, tema sotto i riflettori

Il tema della violenza nelle strutture sanitarie ai danni di medici e operatori è sotto la lente. Lo scorso mese di aprile è intervenuto in merito il questore di Bologna Antonio Sbordone spiegando che è al vaglio un sistema di allerta rapida in caso di aggressione al personale sanitario, che colleghi il reparto o il Pronto soccorso direttamente alla centrale operativa della Polizia. "Il ragionamento - spiegava il questore - nasce dal fatto che i nostri uffici di Polizia negli ospedali non coprono le 24 ore e non possono coprirle io ho il dovere di pensare a tutto, contemperandolo però con le risorse a disposizione. Per cui aprire gli uffici di Polizia negli ospedali h24 non è possibile. Possiamo però fare qualcosa di più di quello che facciamo".

L'idea ad esempio è che negli orari più critici, come la tarda serata e la notte, le volanti in servizio di controllo sul territorio possano passare nei pronto soccorso.