Giampaolo Amato è stato arrestato anche per l'omicidio della suocera

È in carcere dall'8 aprile scorso perché già accusato dell'omicidio della moglie Isabella Linsalata avvenuto tra il 30 e il 31 ottobre 2021. Ora il medico Giampaolo Amato dovrà rispondere anche dell'uccisione della suocera Giulia Tateo. Le indagini a carico dell'oculista 64enne, infatti, "hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche per il decesso dell'anziana, avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2021", fanno sapere i carabinieri, che hanno eseguto a carico del medico "una nuova applicativa di un'altra misura cautelare personale in carcere relativa alla morte della suocera". Il provvedimento è stato emesso il 30 ottobre scorso da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bologna ed è stato notificato all’indagato.

I risultati dell'autopsia

A inchiodare Amato sarebbe stata l'autopsia sulla salma della suocera, da cui sarebbe emersa la presenza delle stesse sostanze (un mix di benzodiazepina e farmaco ospedaliero) trovate nel corpo della moglie. L'ipotesi degli investigatori è che il medico abbia avvelenato a morte le due donne somministrando loro di nascosto le sostanze sottratte da uno degli ospedali in cui lavorava. Le indagini, proseguono i carabinieri, hanno permesso anche "di accertare la conoscenza da parte del medico dell’utilizzo della benzodiazepina". Secondo il pm, il medico avrebbe ucciso le due donne "per motivi ereditari e per avere la piena disponibilità degli immobili in cui risiedevano la suocera e la moglie, e soprattutto per avere piena libertà" in una relazione extraconiugale.

Il tracciamento degli spostamenti

Un altro pesante indizio di colpevolezza proviene dalle informazioni sui movimenti del medico estrapolate dal suo stesso smartwatch. L'uomo si è sempre professato innocente e, fin dal primo interrogatorio, ha detto che la notte della morte di Giulia Tateo era rimasto a casa, al piano di sotto. A smentirlo sarebbe l'analisi tecnica del dispositivo che ha consentito di ricostruire i movimenti del medico e in particolare risalire a uno spostamento al piano superiore dove la madre della moglie dormiva.

Intervista BolognaToday: cosa ci raccontò la dottoressa Linsalata |VIDEO