Medico arrestato, è accusato dell'omicidio della moglie

I carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, nei confronti di un medico bolognese di 64 anni. L’uomo, che al momento dell’arresto si trovava a casa sua, è indagato per l’omicidio della moglie e per i reati di peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi. Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal gip, è stato eseguito sabato scorso.

Le indagini e gli accertamenti medico-legali

I fatti risalgono al 31 ottobre del 2021, quando il 118 prestò soccorso a una signora di 62 anni, anche lei bolognese, rinvenuta priva di sensi dal marito in casa sua, in zona Murri, e che poi risultò essere morta. Le indagini e gli accertamenti medico-legali effettuati dopo il decesso della donna, hanno permesso di chiarire le cause della morte, che sarebbbero riconducibili alla somministrazione dolosa da parte del marito di benzodiazepina e di un anestetico ospedaliero. Inoltre, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la donna sarebbe stata oggetto già in passato di altre somministrazioni di benzodiazepina a sua insaputa, che le avevano causato diversi episodi di malessere e narcolessia.