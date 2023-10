Dottoressa uccisa, i suoi pazienti nel limbo: “Sostituita per due anni, ora hanno chiuso lo studio”

C’è un buco nella mappa dei medici di base a Bologna, un buco che va dall’inizio di via Lame ai binari della stazione centrale e al Lazzaretto. Fino a due anni fa quel buco era parzialmente colmato anche dallo studio dove esercitava la sua attività di medico di base la dottoressa Isabella Linsalata, morta nel 2021 e solo dopo un anno e mezzo riconosciuta pubblicamente come vittima di un femminicidio per cui ora è imputato il marito, Giampaolo Amato. Quasi come un effetto collaterale prolungato di quella tragica vicenda, molti pazienti di Linsalata sono rimasti di nuovo senza medico di base. La sostituta, a detta di tutti un ottimo medico, attento e premuroso, ha terminato l’incarico temporaneo affidatole, e il bando Ausl è stato vinto da un altro medico, il cui studio però è in pieno centro storico.

Sia lo studio che fu della dottoressa Linsalata che un altro studio limitrofo -al quale si appoggiava fino agli ultimi tempi la dottoressa sostituta- sono stati chiusi. A ora, chiunque risieda tra il Lazzaretto e l’incrocio tra via Lame e via Marconi non troverà in questo fazzoletto di territorio comunale un medico di base disponibile. La situazione, che -va detto- non è l’unica a colpo d’occhio, si può facilmente ottenere guardando sul portale ‘Sole’ dell’Ausl di Bologna, il sito dove si può cercare un medico di base nelle vicinanze della propria residenza.

Le disponibiità di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta come illustrate nel sistema 'Sole' del 9/10/2023

Morte Linsalata: sostituita per due anni, poi la chiusura dello studio

A parlare di questa vicenda sono gli ex pazienti di Linsalata (e non solo loro), frustrati dall’ormai periodico Stop&go cui sono stati e sono tutt'ora costretti, prima dalla scomparsa della dottoressa, ora da questa nuova riassegnazione, non dovuta alla rinuncia della medica sostituta, ma -paradossalmente- dalla stessa procedura a garanzia di copertura delle cure primarie. C’è per esempio una giovane donna – che vuole rimanere anonima – che soffre di una grave forma di distrofia muscolare. Lo studio chiuso in via Zanardi che fu di Linsalata era a relativamente vicino a casa sua, ora è almeno a un km di distanza.

“Io ho bisogno di una visita ogni dieci giorni -lamenta la donna- e di un esame ogni mese. Quando mi è arrivata la lettera dell’Ausl che mi informava del cambio di medico, ho chiesto un nominativo che potesse garantirmi lo stesso standard della dottoressa uscente (la sostituta di Linsalata, ndr) ma mi è solo stato risposto di rivolgermi al Cup per scegliere un nuovo medico di base”.

Una testimonianza simile la fornisce Alessandra, una signora di sessant’anni che si prende cura della madre, 94enne con forti difficoltà motorie. Questa riassegnazione per la signora è stata “Un accanimento, non un aiuto”, mentre spiega le difficoltà di spostare ogni volta la mamma per portarla alle visite.

“Il medico nuovo è situato in centro storico, a oltre un km e mezzo da casa. Anche se potessi chiedere i permessi, forse ora conviene cercare un medico tra Bologna e Casalecchio. Almeno lì con l’auto per me è più facile spostarsi, con la mamma parzialmente allettata”. Alessandra si è ritrovata come altre persone la lettera dell’Ausl che le preannunciava la cessazione dell’incarico della sostituta dopo due anni di sostituzione temporanea, dovuti alla morte di Linsalata. “Quando abbiamo saputo cosa era successo è stato come se fosse morta una seconda volta per noi – ricorda Alessandra – ma la sostituta è stata bravissima, una vera medica di base, anche per questo ci dispiace molto che le abbiano fatto cessare l’incarico".

Dopo la diffusione della notizia sul cambio in corso -e sulla chiusura dello studio in Zanardi- non sono mancate le mail di vari pazienti all’Ausl, che chiedevano spiegazioni sulla soppressione dello studio medico che fu della dottoressa Linsalata. “In due anni in zona sono venuti meno due medici di medicina generale – si lamenta una residente – e non ce ne sono di nuovi. Questo è avvalorato dal fatto che quando ho proceduto alla scelta del nuovo medico (per me e i miei familiari) le disponibilità riguardavano medici i cui ambulatori erano situati in tutt’altra zona, quasi tutti in periferia”.

In un’altra missiva una residente si concentra sempre sulla scarsità di medici, e chiede che la sostituta venga confermata nello studio medico in questione. “In questa zona è difficile trovare un medico con posti liberi. Al di là del fatto che con la sostituta ho instaurato un buon rapporto medico/paziente, perché lei è veramente capace, adesso dovrei cercare qualcuno egualmente dotato e che mi faccia sentire seguita. Ho 72 anni e faccio più fatica a seguire tutte le vostre prassi, tecnologiche o mediche”.

La precisazione di Ausl

Dal canto suo, per rispondere alle rimostranze, Ausl ha mandato attraverso il dipartimento Cure Primarie una risposta alle lettere dei pazienti, dove scusandosi per il disagio arrecato, ha specificato che l’incarico della sostituta -che Ausl ringrazia per l'ottimo lavoro svolto- era provvisorio, in quanto “solo quando si determina una carenza imprevista e improvvisa (la morte della dott.ssa Linsalata, ndr) l'Azienda può affidare incarichi provvisori della durata massima di un anno”. Incarico poi prorogato per un altro anno, dato che nessuno si era fatto avanti per coprire il posto.

Al momento del secondo rinnovo però, quest'anno si è fatto avanti un medico, che ha vinto quindi il regolare posto messo a bando e con già uno studio in centro storico “esattamente a distanza di 700 mt dall'attuale ambulatorio” della sostituta in zona stazione, che nel frattempo però per cause esterne alla vicenda, a sua volta era già spostato di centinaia di metri dallo studio originale dove esercitava la dottoressa uccisa. "Con questo nuovo ingresso (quello del medico subentrato, ndr) la recettività complessiva nel quartiere Porto Saragozza arriva oggi a 2800 scelte" precisa ancora l'azienda.

Uno spiraglio potrebbe però arrivare nei prossimi giorni. Infatti l'azienda sanitaria conclude annunciando che "in previsione delle prossime eventuali dimissioni o pensionamenti" di medici di base "entro il mese di ottobre l’Azienda USL di Bologna identificherà altre zone carenti da pubblicare per la copertura a marzo 2024".