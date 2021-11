Appennino, critica la situazione dei medici di medicina generale: l'allarme dal presidente del Distretto Sociosanitario

La convocazione di un tavolo di lavoro metropolitano sulla Medicina Generale quanto chiede Alessandro Santoni, presidente del Distretto Sociosanitario dell’Appennino bolognese: tra pensionamenti e medici sospesi perché non hanno aderito alla campagna di vaccinazione, nel territorio mancano sempre più professionisti che garantiscano un servizio essenziale alla popolazione, quello delle cure primarie.

“Questo processo, se non affrontato per tempo, metterà sicuramente in forte difficoltà le nostre comunità, difficoltà che già oggi si stanno manifestando in alcuni Comuni - si legge nella lettera che Alessandro Santoni ha scritto all’Assessore regionale, alla conferenza territoriale Socio-Sanitaria Metropolitana e ai vertici dell’Azienda Ausl di Bologna - A riguardo ciò che si chiede è di avviare con urgenza un tavolo di analisi della situazione, degli scenari evolutivi futuri al fine di individuare possibili soluzioni da poter mettere in campo sia nell’immediato che nel medio - lungo periodo, se necessario e possibile anche facendo ricorso a soluzioni straordinarie motivate dall’emergenza” si legge nella lettera che Alessandro Santoni ha scritto all’Assessore regionale, alla conferenza territoriale Socio-Sanitaria Metropolitana e ai vertici dell’Azienda Ausl di Bologna.

Un appello che è stato ascoltato dal presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Città metropolitana, Matteo Lepore, il quale ha invitato l’Assessore Regionale competente ad individuare “un delegato da invitare al Tavolo che sarà coordinato dal Sindaco Santoni stesso e vedrà presenti rappresentanti delle Aziende Ausl di Bologna e Imola, i Sindaci membri delle CTSSM Bo che riterranno di partecipare o loro delegati e rappresentanti degli Enti locali”.