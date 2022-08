Medico no vax radiato: manifestazione in corso, chiusa la strada

Via Zaccherini Alvisi, strada dove ha sede l'Ordine dei medici bolognese, è chiusa per manifestazione. Lo rende noto la Polizia locale.

Dopo la radiazione dall'albo dei dottor Fabio Milani, i suoi sostenitori alle 18 di oggi si sono nuovamente riuniti in presidio davanti alla sede dell'Ordine al grido di "Per chi ha fatto del bene, noi ci saremo". Milani sarebbe accusato di aver violato il codice deontologico anche per essersi apertamente schierato contro la vaccinazione anti-covid.

A giugno scorso, quando Milani venne ascoltato dal consiglio di disciplina, le vetrate della sede di via Alvisi vennero riempite di scritte rosse che davando ai sanitari dei "finti perbenisti, nazisti" nonché degli "assassini" per la loro "omertà sui danni da vaccini". L'Ordine dei Medici di Bologna decise di sporgere denuncia.

I suoi legali potranno presentare appello. Il medico era stato sospeso dall'Ausl perchè non vaccinato.

(Foto FB Fabio Milani)