Medio Oriente: comunità religiose insieme. Zuppi, Lafram e Depaz in corteo silenzioso per la pace

Un corteo-fiaccolata silenziosa promosso dal Portico della Pace e da altre organizzazioni per promuovere la pace in Medio Oriente.

Martedì 4 dicembre, alle 18, il cardinale Matteo Zuppi , arcivescovo di Bologna, il presidente della Cei, Yassine Lafram, presidente della comunità islamica di Bologna e dell’Ucoii, e Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica bolognese porteranno una dichiarazione interreligiosa congiunta.



’Pace, Salam, Shalom’. Per una piazza di tutti, ’Cittadini, cristiani, ebrei, islamici, questi gli slogan che campeggeranno per le strade di Bologna, da piazza San Francesco con arrivo in piazza Santo Stefano.

L’evento si colloca anche in vista della Marcia della pace Perugia-Assisi del 10 dicembre e vedrà, al termine, parlare in piazza Santo Stefano Raffaela Bolini, della Coalizione della marcia Perugia-Assisi, l’artista e scrittore Alessandro Bergonzoni, il cardinale Matteo Zuppi ed il sindaco Matteo Lepore.

Sono promotori Acli, Anpi, Arci, Auser, Cgil, Cisl, Comunità di Sant’Egidio, Cucine popolari, Emergency, Manifesto in rete, Legambiente, Libera, Nexus, Pax Christi, Percorsi di pace, Portico della Pace, Uil, sigle studentesche, con il patrocinio del Comune di Bologna. Alleghiamo il volantino della manifestazione e invitiamo tutte e tutti a partecipare numerosi.

Fine della tregua Israele-Hamas

I tank nelle ultime sono entrati a Khan Yunis per colpire gli obiettivi di Hamas, operazione che mirerebbe a strappare nche il sud della Striscia di Gaza e condotta con raid aerei massicci. I dati riferiscono che in due giorni i bombardamenti israeliani avrebbero ucciso più cinquecento palestinesi. Il bombardamento israeliano del sud di Gaza è "il peggior bombardamento della guerra in questo momento", ha detto il portavoce dell'Unicef James Elder in un messaggio su X. "Sto assistendo a un numero enorme di vittime tra i bambini. Abbiamo un ultimo avvertimento per salvare i bambini e la nostra coscienza collettiva", ha aggiunto.