Bologna e quel filo diretto con l'Ucraina: recapitato un pacco di libri da Kiev alla fiera dell'editoria per ragazzi

“Sono libri raccolti con enorme difficoltà. Dovevano essere spediti qui in città ma per via dei bombardamenti non sono potuti arrivare. Sono libri che vengono da Kharkiv e da Kiev, la rappresentante dell’Istituto Bibliotecario Nazionale dell’Ucraina ci teneva molto e ce li ha consegnati di persona. La situazione a Leopoli, la città in cui siamo stati con Mediterranea, è di grande paura: la città non ha subito bombardamenti ma le sirene suonano spesso e c’è moltissima preoccupazione. Da lì sono transitate tre milioni di persone, la città sta soffrendo molto e per questo il tema culturale assume nuovo valore”. Così Detjon Begaj, consigliere del Comune di Bologna e attivista di Mediterranea, la ONG che da poco è tornata in Italia dopo la missione umanitaria che è giunta fino a Leopoli, in Ucraina. Begaj, insieme agli altri attivisti di Mediterranea, oltre a quasi duecento profughi di diverse nazionalità hanno riportato in Italia un pacco di libri appartenenti all’Istituto Bibliotecario Nazionale ucraino e li hanno consegnati oggi nello stand dedicato alla letteratura ucraina del Bologna Children’s Book Fair.

Il filo che lega Italia e Ucraina è ben evidenziato anche dalle parole di Elena Pasoli, exhibition manager dell’evento: “L’Ucraina ha un’editoria per ragazzi eccezionale e ogni anno partecipa al Bologna Ragazzi Award, il nostro principale premio. Noi siamo stati in contatto con l’Ukrainian Book Institute fin dal primo giorno dello scoppio della guerra. La direttrice dell’Arsenal Book Festival di Kiev era stata giudice del nostro premio in febbraio: con lei ci siamo sentiti quotidianamente e con il suo contributo è stato possibile creare questa raccolta di libri che, grazie a Mediterranea e al Comune di Bologna, è arrivata qui da noi”.