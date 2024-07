Il rapper Medy Cartier è tornato in libertà

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Medy Cartier è tornato libero. Il rapper del Pilastro era detenuto dallo scorso marzo per diversi reati: da minorenne era stato denunciato per rapina e lesioni, mentre lo scorso dicembre fu indagato per il concerto improvvisato al centro commerciale Gran Reno, al seguito del quale si scatenò una violenta rissa con feriti, tra cui un accoltellamento. Inoltre, lo scorso febbraio gli era stato notificato il divieto di avvicinamento – con tanto di braccialetto elettronico – per stalking e atti persecutori nei confronti di una sua ex fidanzata.

Ora Medy è uscito dalla Dozza un mese e mezzo prima della fine della pena, che sarebbe scaduta il primo settembre. “Non dormivo, non smettevo di pensare – ha scritto il rapper su Instagram una volta tornato in libertà –. Quando leggevo le vostre lettere era qualcosa di indescrivibile, voi siete stati uno dei motivi per cui sono ancora in piedi. Le cose da dirvi sono tante. Mi è stato tolto del tempo, sono stato allontanato dalla cosa più cara che ho, la mia famiglia”. Ad attenderlo fuori dalla Dozza diversi amici e familiari, tra cui la mamma rapper, che per festeggiare la scarcerazione del figlio ha liberato in aria una colomba bianca, simbolo che il rapper utilizza sui social come segno di riconoscimento.