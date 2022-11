Dall'Cnr di Bologna, all'ESA. Chi è Meganne, la giovane astronauta pronta alle missioni spaziali

Originaria del Regno Unito, ma bolognese d'adozione, è stata selezionata come astronauta di riserva per l'Agenzia Spaziale Europea. E ora attende di poter partire per la sua prima missione. Si realizza così il sogno di Meganne Christian, ricercatrice dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi (Imm) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna.

La classe degli astronauti 2022 è composta dA 17 persone tra cui 5 astronauti di carriera, un parastronauta. A loro si affiancano appunto 11 riserve, scelte tra oltre 22.500 candidati da tutti gli Stati membro dell'ESA. Tra queste figura Megann, che pur rappresentando l'ESA come astronauta del Regno Unito, vive e lavora a Bologna dal 2014 e da poco è diventata anche cittadina italiana.

In attesa di un possibile incarico spaziale, continuerà a lavorare come scienziata dei materiali al Cnr e servirà l'ESA come ambasciatrice dello Spazio in Europa e oltre.

Il curriculum di Christian

Christian è nata nel Regno Unito ed è cresciuta in Australia. Ha conseguito una laurea in ingegneria con lode e un dottorato di ricerca in chimica industriale presso la University of New South Wales di Sydney, Australia. Nel 2014 si è trasferita a Bologna per un post-doc presso il Cnr nell'ambito della European Graphene Flagship, di cui è ora task leader.

Durante questo periodo ha partecipato a due campagne di voli parabolici per testare rivestimenti in grafene per la gestione termica dei satelliti. Ha inoltre trascorso un inverno alla stazione di Concordia in Antartide in collaborazione con il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide come scienziato responsabile degli osservatori permanenti di fisica dell'atmosferica e meteorologia. È tornata alla stazione Concordia per una campagna estiva da ottobre 2020 a gennaio 2021.Nel febbraio 2022 è diventata ricercatrice a tempo indeterminato presso il Cnr.

Il cv completo di M.Christian