Ex studente ucciso in Iran, gli amici: "Non è riuscito a essere indifferente" | VIDEO

"Abbiamo condiviso un sacco di momenti di gioia ancora non ci voglio credere". "Mi ha fatto vedere come si studia e si vive a Bologna. Sono rimasto proprio scioccato, ma non mi meraviglio. Il governo sta uccidendo molte persone, lottano non per una vita ideale, ma per una vita normale". Sono le testimonianze dei connazionali che Mehdi Zare Ashkzari, 31 anni, è morto dopo 20 giorni di coma a seguito di brutali torture subite in un carcere iraniano, aveva conosciuto quando studiava a Bologna e che poi sono diventati suoi amici.

Ieri, giorno dei funerali, la città gli ha dedicato una fiaccolata in Piazza Scaravilli, in zona universitaria. Mehdi era arrivato a Bologna nel 2015 per studiare Farmacia, poi era tornato in Iran nel 2021, dopo la morte della madre, scomparsa a causa del Covid. Sotto le Torri, per mantenersi agli studi aveva lavorato prima come fattorino e poi come aiuto cuoco in una pizzeria della zona universitaria.

"Lui parlava della situazione politica del suo paese voleva fare qualcosa per contribuire al cambiamento all'emancipazione. Mehdi - dice l'amico - appartiene a una generazione di giovani iraniani che sono il pilastro di questo movimento che possiamo chiamare rivoluzione, una generazione coraggiosa. In Iran diciamo che si nasce attivisti. Le loro richieste sono, vogliono la libertà, il loro diritto naturale e scendono in piazza. Mehdi ha fatto la stessa cosa che deve fare qualsiasi altra persona in ricerca della libertà. Semplicemente è stato uno di quelli che non è riuscito a essere indifferente davanti questa crudeltà del regime, ha fatto il suo dovere purtroppo l'ha pagata cara, fisicamente non c'è tra di noi, ma sarà sempre con noi".