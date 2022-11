Meloni anti-rave, rimossa l'opera di TVBoy: "Bologna mi sembrava perfetta, ma mi sbagliavo" | VIDEO

"Bologna, città storicamente di sinistra e amante della vita notturna underground, mi era sembrata lo scenario perfetto per la mia nuova installazione urbana ma, evidentemente, mi sbagliavo". Così ha commentato lo street srtist TvBoy,m al secolo Salvatore Benintende da Palermo, protagonista anche di una mostra in corso a Bologna.

E' infatti stata rimossa "in meno di 24 ore" l'opera in via Collegio di Spagna. Dopo il decreto anti-rave del Governo "volutamente generico e mirato a silenziare preventivamente ogni eventuale voce di protesta dell’opposizione sulle nuove direttive in materia sociale e di diritti" ha scritto l'autore su Instagram, pubblicando anche il video dell’installazione.

"Ho voluto portare a Bologna l’opera 'The Rave is not over'. L’opera raffigura l’attuale presidente del consiglio nelle vesti di una giovane raver con tanto di stereo, occhiali da sole e indumenti e spille 'techno'. 'Il presidente' - conitnua TvBoy - è accompagnata dal cartello con la frase 'The rave is not over'', volutamente inserito per ironizzare sul fatto che per il nostro paese la festa è appena cominciata".

Ma a quanto pare l'installazione è stata cancellata. TSesso destino avrebbero avuto quelle dedicate a Raffaella Carrà e Lucio Dalla, realizzati dopo l'inaugurazione a Palazzo Albergati di Bologna della mostra "Jago, Banksy, TVBoy e altre storie controcorrente".