Nella mensa sociale, dove si prepara il pasto per chi non ce l'ha: "Il covid ci ha tagliato le gambe" |VIDEO

Alle cucine popolari non ci si siede più ai tavoli, non si potrà festeggiare il Natale, non si potrà colmare il vuoto di certe solitudini. Ospiti in aumento a causa della pandemia: "La crisi morde, qui in tanti che hanno perso il lavoro"

Oggi alle Cucine Popolari di via del Battiferro, una delle mense sociali di Civibo, si regalano i guanti: "Con il freddo dei giorni scorsi, i nostri ospiti sono arrivati qui con le mani annerite, così abbiamo lanciato una raccolta e sono arrivate centinaia di guanti" ha detto a Bologna Today, l'ideatore Roberto Morgantini, che si destreggia tra le quattro sedi, che preparano circa 500 pasti al giorno.

"Non possiamo fare il nostro pranzo natalizio, nè festeggiare seduti ai tavoli, quindi ci siamo inventati il coinvolgimento delle scuole elementari, hanno fatto i biscotti alcuni dicono per i nonni, altri per i poveri. E' triste ma andiamo avanti".

Il covid come ha cambiato le cucine popolari? "Abbiamo basato le Cucine non solo sul cibo, ma anche sui rapporti umani, consumando sì il pasto, ma anche scambiandoci le confidenze, ora non si può più, molte sono persone sole che venivano per questo tipo di rapporto", spiega Morgantini.

Gli ospiti sono aumentati? "Sì, anche per una situazione economica che preme, disoccupati e persona in cerca di lavoro affollano le cucine"

In questo periodo pre-natalizio, la struttura si avvale anche di una giovanissima ospite straniera, si chiama Ines e viene dalla Francia: "Ho scoperto le cucine popolari perchè Roberto Morgantini è amico di mia madre, sto facendo uno stage. Quando, anche tramite la mia scuola ho avuto l’opportunità, ho detto subito si, mi piace aiutare le persone e parlare con loro".

Sabato 18 dicembre a Bologna arriva Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace (RC) e Morgantini sarà con lui all'Estragon: "Interpreta l'accoglienza, esprimiamo la nostra solidarietà, condannare gli uomini giusti non si può e Lucano è un uomo giusto".