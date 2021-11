Mercatini di Natale: "Santa Lucia e Altabella confermati, ma serve il green-pass"

I mercatini di Natale della tradizione quest'anno si faranno. La fiera di Santa Lucia, sotto il portico dei Servi e il Mercatino di via Altabella, nella tendostruttura che si estende da via Indipendenza a via Oberdan, si riaccenderanno e porteranno quell'atmosfera di festa che lo scorso anno ci è mancata a causa del covid.

A confermarlo e a dare anche le date degli eventi, Chiara Raspanti di Fiva-Confcommercio (Federazione italiana venditori ambulanti): "Il 2021 sarà l'anno della ripresa anche dei nostri mercatini natalizi. Il 12 novembre apre i battenti lo storico mercato di Santa Lucia, sotto un portico fresco di restauro e quindi ancora più bello. Fra i banchetti ci sarà un distanziamento obbligatorio. Si continuerà fino al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano".

E via Altabella? "Si parte il 19 novembre fino al 6 gennaio, l'Epifania. In entrambe le situazioni sarà necessario avere il green-pass mentre stiamo ancora valutando opzioni sempre legate alla sicurezza. In ogni caso dopo lo stop causato dalla pandemia il ritorno alla normalità e al lavoro è davvero una gran cosa".