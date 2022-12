Il mercato francese tra festività e crisi: “Si fa quel che si può” | VIDEO

Si rinnova lo storico mercato natalizio in piazza Minghetti. Ma la crisi e l’inflazione non lasciano sereni i commercianti

Non è in Francia, ma l’atmosfera è la stessa: in piazza Minghetti, proprio all’angolo con piazza del Francia, torna il mercatino francese, la rassegna ormai storica che porta i commercianti d’oltralpe tra le strade della nostra città. Fino al 24 dicembre, il mercato venderà i tipici prodotti francesi: il sapone di Marsiglia, la lavanda, i biscotti bretoni, le ostriche, lo champagne, i formaggi, le torte salate ed una serie infinita di ogni tipo di dolce, dai macarons al buche de noel.

Oltre alla felicità condivisa da tutti i commercianti arrivati a Bologna, c’è però una certa preoccupazione per il momento storico: la crisi energetica e l’inflazione, infatti, non lasciano sereni i commercianti: “Capiamo il momento, come i clienti anche noi abbiamo delle spese. Si fa quel che si può”.