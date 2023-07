Festa del mercatino a Santa Viola, tutte le limitazioni al traffico

È in programma per sabato 8 luglio la “Festa del Mercatino di Santa Viola”, che prevede la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta in un tratto di via Emila Ponente, da via Triumvirato a via Agucchi.

In particolare, dalle ore 18.00 alle ore 24 è previsto:

in via Emilia Ponente divieto di transito veicolare da Via Triumvirato a via Agucchi eccetto accedenti a passi carrai (compreso segue numerazione eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili dal civ. 166 al civ. 232) eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine;

in via Angelo Piò divietro di transito veicolare;

in via Del Milliario divietro di transito veicolare (eccetto accedenti a passi carrai);

in via Mantegna divieto di transito veicolare (eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili);

in via Minganti divieto di transito veicolare (eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine);

in via del Milliario strada chiusa all’intersezione con via Emilia Ponente;

in via Emilia Ponente strada chiusa (segue numerazione in corrispondenza all'intersezione con via Emilia Ponente del civico 180)

in via del Millario senso unico alternato regolato da movieri (con accesso e uscita da via Menganti) da via Emilia Ponente a via Menganti;

in via Emilia Ponente senso unico alternato (segue numerazione dal civ. 166 al civ. 232 da movieri con accesso e uscita da via Menganti);

in via Emilia Ponente direzione obbligatoria a destra in direzione periferia all’intersezione con via Agucci;

via Emilia Ponente direzione obbligatoria a sinistra in direzione centro all’intersezione con via Triumvirato;

in via Triumvirato direzione obbligatoria a destra all’intersezione con via Emilia Ponente

Inoltre, dalle ore 16 alle ore 24 dell’8 luglio, divieto di sosta con rimozione forzata da via Agucchi a via Angelo Piò (eccetto posti auto a servizio di disabili).