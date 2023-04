Comprare casa a Bologna è sempre più costoso

Il mercato immobiliare di Bologna continua a crescere. Lo dice uno studio dell’Osservatorio trimestrale del portale Immobiliare.it: nonostante un lieve rallentamento, negli ultimi tre mesi i prezzi in tutta l’Emilia-Romagna sono aumentati dell1,1%, arrivando ad un prezzo di vendita medio per metro quadro di 2.100 euro. In particolare, cresce soprattutto il mercato di Bologna: il prezzo medio di vendita al metro quadro sfiora i 3.300 euro, avvicinandosi ai prezzi di Roma (3.346 euro in media per metro quadro).

Oltre alla compravendita, sale anche il mercato relativo agli affitti: in regione, il costo medio al metro quadro per gli affitti è di 12,80 euro, mentre a Bologna il prezzo medio di affitto a metro quadro è di 17,50 euro, registrando così una crescita del 4% rispetto allo scorso trimestre. Ma la provincia bolognese non è la più cara della regione: il primato va alla provincia di Rimini, dove il prezzo medio di affitto a metro quadro è di 23,10 euro.