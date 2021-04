Il mercato della Piazzola riaperto per protesta: "Andiamo dai politici e chiedere risposte e una data di riapertura"

"La pazienza è finita, siamo esasperati e disperati": così i lavoratori dello storico mercato di Piazza VIII Agosto riaprono simbolicamente le loro postazioni di sempre, anche se il mercato anche questa settimana non ci sarà. Così come è da settimane. Insieme a loro a protestare, dopo Cantagallo e Montecitorio, anche alcuni ristoratori e parrucchieri, tutte categorie che si sono unite per portare avanti il loro "diritto di lavorare". A parlare Natascia, Paolo, Michele, Vittorio, Sadhir, Lella e tutti coloro che hanno voluto dire qualche parola per far capire quali siamo i loro problemi concreti fra tasse che vanno comunque pagate e famiglie da mantenere con reddito azzerato. A un certo punto si è alzato anche un commovente inno di Mameli per cominciare a dirigersi in corteo verso i palazzi della Regione per "Chiedere risposte e avere una data precisa nella quale potremo riaprire".

"Una delle nostre mamme non aveva i soldi per comprare il regalo di compleanno alla figlia. Siamo arrivati a questo punto. Noi dobbiamo lavorare, dobbiamo mantenere le nostre famiglie"