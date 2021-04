Primo weekend 'arancione', riapre il mercato della Piazzola: "Finalmente possiamo lavorare"

Domani, venerdì 16 aprile, riapre il mercato della Piazzola. Con il passaggio dell'Emilia-Romagna in zona arancione scatta la ripresa dello storico appuntamento di Piazza VIII Agosto, che arriva dopo diverse proteste da parte dei commercianti paralizzati e disorientati fra aperture e chiusure intermittenti a lungo termine: "Finalmente torniamo al lavoro - annuncia Natascia Merighi, uno dei volti degli ambulanti bolognesi - ma senza dimenticare i colleghi ristoratori (ai quali dedicheremo un hashtag) che invece, restano chiusi. Saremo come d'abitudine in piazza con i nostri banchi, garantendo tutti i dispositivi di sicurezza fra distanziamenti, transenne, mascherine e dispenser per igienizzare le mani". Ci saranno 10 steward a vigilare sul rispetto delle normative.

"Siamo davvero felicissimi della ripresa, ma saremo comunque qui con il lutto al braccio per tutti i colleghi della cultura e del mondo della ristorazione che invece oggi non torneranno a lavorare come noi. Festeggeremo tutti insieme quando arriverà il momento. Speriamo presto".

La scorsa settimana, dopo una manifestazione dimostrativa che li ha visti riposizionarsi nelle loro piazzole come potessero riaprire i banchi, gli ambulanti erano stati ricevuti dall'assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, e dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi ai quali sono state fatte delle richieste precise fra cui delle proroghe di pagamenti. Nel pomeriggio di oggi ci sarà un altro incontro dei rappresentanti delle associazioni regionali di categoria degli ambulanti Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio sempre con l'assessore Corsini per illustrare la situazione del settore e consegnare un documento con richieste di sostegno ai lavoratori del comparto.

Natascia Merighi con lo striscione di bentornato

