Marcato Santa Viola, riqualificazione al via: ecco come cambierà l'area | VIDEO

Un investimento di circa un milione di euro per riqualificare tutta l’area del mercato di Santa Viola. I lavori cominceranno già ad ottobre e termineranno, secondo i piani, nella primavera del 2023. L’investimento del Comune di Bologna sarà rivolto all’intera area del mercato. Nel progetto sono previsti infatti dei lavori per la creazione di una piazza antistante al mercato, il rifacimento dello stabile e del parcheggio sotterraneo, una nuova pavimentazione oltre alla creazione di vasche per alberi e piante, sedute e giochi.

Mercato Santa Viola, la struttura del progetto

Il progetto è nato durante un confronto tra il sindaco Matteo Lepore e la presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli durante la settimana che il primo cittadino ha trascorso in zona nell’ambito dell’iniziativa “Caro Sindaco, ti aspetto in quartiere”. In seguito, grazie ad un lungo periodo di osservazione sull’utenza della zona – svolta con questionari ed interviste distribuite tra i residenti – si è delineato il progetto, il quale è suddiviso in due parti. La prima parte si concluderà entro la primavera del 2023 e si concentrerà, come detto, sulla riqualificazione della piazza antistante al mercato, del parcheggio sotterraneo e dell’edificio del mercato stesso. La seconda riguarda invece la realizzazione della Linea Rossa del tram: lì, infatti, sorgerà la fermata Pontelungo una volta che i lavori saranno ultimati.

Oltre ai lavori “hardware” sono previsti degli interventi da parte del Comune sulla parte “software”, e cioè dedicata a tutte quelle attività che coinvolgano in prima persona i residenti del quartiere e gli utenti del mercato con feste di quartiere e collaborazione con le associazioni e le realtà del luogo.

Nel mercato sarà possibile il consumo sul posto, ci saranno spazi di animazione e anche un punto informativo del Comune. Infine, saranno illuminate alcune zone limitrofe ora non illuminate e verranno installate telecamere di sicurezza.

“Quando è iniziata la nostra amministrazione – ha detto il sindaco Lepore – il posto presentava problemi non indifferenti, come spaccio, sporcizia, incuria e anche infiltrazioni nel tetto del mercato. Il progetto vuole invece riqualificare l’area intera, valorizzando le attività commerciali e le persone che frequenteranno questo luogo.