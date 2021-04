In troppi al parco di via Gobetti, Aitini: "Non escludiamo di intervenire sul mercato"|VIDEO

Troppe persone il giovedì sera nel parco di via Gobetti. Il Comune di Bologna non esclude di spostare il vicino mercato contadino. A dirlo è l'assessore al Commercio e sicurezza di Palazzo D'Accursio, Alberto Aitini, rispondendo oggi in Consiglio comunale a diverse interrogazioni.

"In quell'area noi veniamo da una situazione di criticità storica, legata in particolare alla presenza del centro sociale Xm24 - ricorda Aitini - gli assembramenti non sono in alcun modo accettabili, come non lo è nessun assembramento in giro per la città, rispetto alla condizione sanitaria che stiamo vivendo. Alla situazione di criticità - sottolinea Aitini - sicuramente in quell'area c'è una ulteriore contesto che aggiunge a questi assembramenti una connotazione politica, ed è per questo che rappresenta una questione da gestire anche tramite l'ordine pubblico", come è avvenuto ieri.

L'assessore ritiene che il mercato faccia "un servizio importantissimo e utilissimo per quella zona, ma che può avere dei riflessi indiretti rispetto alla situazione che si è venuta a creare. Quindi, se queste situazioni di criticità dovessero ripresentarsi, non escludiamo assolutamente di intervenire anche sull'area di mercato, magari modificandone gli orari o i luoghi" (dire)