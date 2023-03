A Bologna sequestrati oltre 4mila "tarocchi": premiata la Polizia Locale

La Polizia Locale di Bologna è stata insignita di una menzione speciale, per la creazione, attivazione e consolidamento del GOAC - Gruppo Operativo Anticontraffazione, servizio specializzato in attività di contrasto al fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. La cerimonia - Premio Anci 2022 Sicurezza Urbana - di consegna della menzione speciale si è tenuta in occasione dell’evento sulle tematiche della Sicurezza urbana e della Polizia Locale a Roma, presso la Sala Refettorio di Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati.

Un importante riconoscimento che arriva grazie all’attività che ha portato la Polizia Locale ad effettuare, nel quadriennio 2019-2022, oltre 100 interventi e a sequestrare più di 4mila pezzi di merce contraffatta.

Prodotti riportanti marchi di moda, di società sportive e di artisti. I servizi, svolti in abiti civili, si sono concentrati maggiormente durante il fine settimana nei T-Days, durante le manifestazioni sportive allo Stadio Dall’Ara e nel corso dei concerti musicali. In quest'ultimo caso, tenuto conto che nel 2020 e 2021 non si sono tenuti concerti a causa della pandemia, sono state messe in campo 54 pattuglie per un totale di 157 agenti impegnati.

Il fiorente marcato della merce contraffatta

La PL, nel corso dei sevizi di contrasto all'abusivismo commerciale nel centro di Bologna, i primi di febbraio ha sequestrato circa 230 pezzi di merce contraffatta.

Sempre a febbraio in città sono stati sequestrati 11mila capi di abbigliamento contraffatti, i cosiddetti “falsi di lusso”, trovati nel capannone di uno spedizioniere bolognese. E' intervenuta la Guardia di Finanza.

Il mercato del falso passa anche dalla vendeva online. Per questo una donna, residente a Imola, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Bologna per i reati di contraffazione e ricettazione.

E anche dall'aeroporto. Nel corso del 2022, via oltre 3,5 tonnellate di merce, principalmente articoli e accessori di abbigliamento, riportanti i marchi di note case produttrici presumibilmente contraffatti.