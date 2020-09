Contagi tra i giovani, Merola valuta a stretta sulla movida: "Chi fa come gli pare, sbaglia città"

"Chi fa come gli pare, sbaglia città". Il sindaco di Bologna non esclude una stretta sui luoghi della movida, dopo la scoperta di un focolaio a una festa organizzata in zona universitaria tra gli studenti dell'Ersmus. Questa mattina in Città Metropolitana il primo cittadino ha annunciato "interventi puntuali" sui locali, ma "anche le feste cosiddette private creano gli stessi problemi". La valutazione sarà fatta insieme al Prefetto: "Se necessario dare un altro segnale sicuramente lo daremo.

"Le chiusure dei locali parlano chiaro, a proposito di libertà responsabile". Il sindaco fa riferimento al bar di via Bibiena, che ha dovrà abbassare le serrande in anticipo per 6 mesi: "Dove si determinano migliaia di assembramenti ci vogliono battaglioni di polizia per intervenire, quindi dobbiamo trovare una strategia preventiva che li eviti". "Assembrarsi - dice Merola - è la peggiore cosa da fare, questa non è libertà, è menefreghismo. Rifaremo il punto anche con il prefetto e le forze dell'ordine perchè ci sia da questo punto di vista la necessaria attenzione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Merola esclude l'obbligo di mascherina sotto i portici, come richiesto nei giorni scorsi in Consiglio comunale, mentre "dobbiamo capire che in alcune zone della città questi assembramenti in particolare nei weekend non sono il ritorno alla normalità, sono l'esatto contrario". A gennaio, sottolinea ancora il primo cittadino di Bologna, "potremmo avere il vaccino, l'ultimo miglio però è decisivo, sarebbe fallimentare in questo momento tornare ad ipotesi di chiusure. Dobbiamo insistere in particolare con i giovani per far comprendere che è vero che sono meno esposti ma il problema è che trasmettono agli altri. Per questo faccio un appello, al quale se necessario seguiranno ulteriori provvedimenti perchè non si vanifichi il grosso lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi". (dire)