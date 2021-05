Movida, Merola: "I giovani non sono piccoli delinquenti, Bologna non può essere una città per vecchi"|VIDEO

"Dateci una mano a far rispettare le regole, sappiamo che sono i giovani che si sono sacrificati di più, non possiamo ridurre l'argomento a un problema di ordine pubblico, Bologna non può essere una città per vecchi".

Lo ha detto il sindaco Virginio Merola, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione rivolta a ragazzi e ragazze, "Ripariamo in sicurezza" che vede protagonisti i campioni di basket della Virtus e della Fortiutudo. Il sindaco ha voluto fare riferimento agli assembramenti nella piazze della cosiddetta "movida". "Non si può concepire i giovani come piccoli delinquenti".

E sul tema delle primarie, ha risposto: "Non è mio compito intervenire, interverrò quando sarà il momento a sostegno di Matteo Lepore, fare il sindaco è un mestiere pericoloso".