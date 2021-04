Il sindaco Merola: "Vaccinatori a lavoro anche oggi, vale più di un augurio"

Vaccinazioni senza stop per le festività pasquali. "Questo è il centro dell'Autostazione a Bologna dove oggi i vaccinatori saranno al lavoro. Un fatto che vale più di un augurio", ha scritto sui social il sindaco Virginio Merola che ringrazia "tutte le persone impegnate anche in questa giornata di festa".

Sono cominciate ieri mattina le somministrazioni di vaccini per il Covid-19 nel nuovo hub allestito all'interno dell'Autostazione di Bologna. Per tre giorni a settimana, lo spazio è destinato all'anticipo della somministrazione delle prime dosi per gli ultraottantenni, in modo tale da esaurire la fascia entro l'11 aprile, e "si sta preparando per accogliere anziani da 75 a 79 anni e soprattutto da 70 a 74", annuncia Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna.

In questi giorni negli hub vaccinali ci saranno anche i clown per rallegrare l'attesa, grazie ai volontari della Croce Rossa. "Al punto vaccinale della Fiera di Bologna, così come in tutta l’Emilia-Romagna, proseguiranno le vaccinazioni anche a Pasqua e Pasquetta. Qui per regalare un pizzico di spensieratezza saranno presenti i clown di corsia, volontari del comitato di Bologna della Croce rossa, sempre pronti a mettersi al servizio della comunità - ha scritto in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - grazie a loro e a tutto il personale sanitario impegnato nelle operazioni di vaccinazione".

"L'iniziativa comincia a Pasqua ma proseguirà anche nelle prossime settimane" spiega Marco Migliorini, presidente del comitato provinciale di Bologna della Cri.