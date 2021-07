Vaccini e proteste, Merola: "Sì a Green pass dappertutto, non c'è nessun complotto"

Per il sindaco "non vaccinarsi e andare dove si vuole è semplice e brutale egoismo". E sulla manifestazione 'no Green pass'': "Avremo sicuramente altri contagiati"

"Mi appello ai bolognesi, non c'è nessun complotto, imperialismo o abuso della salute, non è in gioco la libertà o la dittatura". Lo ha detto il sindaco Virginio Merola, oggi, a margine della conferenza stampa sulla fine del primo mandato in Città Metropolitana. "Sono favorevole alla vaccinazione del personale scolastico e sanitario, ho saputo della sospensione di due medici di medicina generale - aggiunge - credo sia giusto sospendere lo stipendio".

E' quindi chiara la posizione del sindaco uscente: "Il Green pass ti rende libero di andare dove ti pare, non vaccinarsi e andare dove si vuole è semplice e brutale egoismo" sottolinea "capisco però le persone che hanno paura, ma non stiamo parlando solo di noi stessi - quindi auspica - misure precise. Con i nov vax non si ragiona, è un partito preso".

E riguardo alla manifestazione dei "no green-pass" in Piazza Nettuno: "Sicuramente avremo altri contagiati, bella manifestazione, porteranno il contagio a persone che non c'entrano niente e che aspettavano di vaccinarsi, complimenti", conclude Merola.